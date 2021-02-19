Привет из прошлого: в Израиле нашли когда-то выкопанные и забытые древние саркофаги

Большая стройка в одном из сафари-парков в Израиле поспособствовала уникальной находке. Рабочие случайно наткнулись в земле на каменные объекты, которые оказались двумя древнеримскими саркофагами.

Выяснилось, что их на самом деле обнаружили повторно. Много лет назад о находке археологам никто не рассказал и артефакты просто перенесли в другое место, а после забыли. Об этом пишет Israel National News.

Несмотря на солидный возраст - а им более 1800 лет - саркофаги хорошо сохранились, хотя и не использовались по назначению. Они украшены цветочными гирляндами и символическими дисками, которые, как считалось, защищают души умерших в загробном мире.

Однако мастера по какой-то причине не доделали саркофаги. На них нет даже традиционного орнамента в виде виноградных гроздьев.