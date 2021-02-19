Свитер бабушка связала: русские корни помогли перенести холод семье из Техаса

В Соединенных Штатах привыкшие к постоянному теплу жители юга этой зимой встретились с экстремальными холодами и сильным снегопадом. Проживающие сейчас в США русские же сумели приспособиться к внезапным морозам намного легче.

Так, одной из техасских семей помогла перенести наступление аномального холода приехавшая погостить из России бабушка Лилия. Она напомнила, как использовать систему отопления и «согрела» близких собственноручно вязанными свитерами.

«Спасло то, что жила в России», - цитирует женщину «360».

Лилия добавила, что из-за погоды в этом году в американских городах погибло множество бездомных.

Ранее синоптик рассказал, что аномальное похолодание в США вызвали приблизительно те же процессы, которые принесли тридцатиградусный мороз в Москву в середине февраля. По словам специалиста, общей причиной таких изменений могло явиться глобальное потепление.