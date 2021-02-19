Космонавт Крикалев рассказал, как можно было сохранить станцию «Мир»

Технической необходимости срочно топить орбитальную станцию «Мир», с начала развертывания которой 20 февраля исполняется 35 лет, никакой не было. Однако, как считает Герой Советского Союза, космонавт Сергей Крикалев, в этом случае имелись бы и свои риски: нужно было бы постоянно поддерживать в работоспособном состоянии старые системы «Мира».

«С моей точки зрения, конечно, если бы начали строить МКС, используя "Мир", а наклонение орбиты у станций одинаковое, то многие риски были бы нивелированы. Мы бы получили какие-то плюсы с точки зрения хранения объемов грузов на первом этапе», - заявил космонавт РИА Новости.

Крикалев отметил, что это - его личное мнение, которое, возможно, недостаточно подкреплено с точки зрения технических данных. Однако, когда было принято решение затопить станцию, нынешнему исполнительному директору госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам казалось, что было бы целесообразно продолжить полет станции, совместив его с началом развертывания МКС.

Однако поддерживать же работу станции «Мир» и параллельно участвовать в создании МКС для экономики России было бы накладно, полагает космонавт.

Сергей Крикалев был удостоен звания Героя Советского Союза, когда он отправился в полет на станцию 18 мая 1991 года, после чего СССР перестал существовать. Из-за изменений в программе полетов Крикалев был вынужден остаться на станции на год и вернулся уже в Россию 25 марта 1992 года.

Орбитальный комплекс «Мир» был запущен на орбиту 20 февраля 1986 года, просуществовал там 4594 дня и принял 104 космонавта из 12 стран. За это время он пролетел более 3,6 миллиардов километров, что больше, чем от Земли до Урана. А 23 марта 2001 года станция была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане.