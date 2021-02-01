Ученые разработали приложение на смартфон для быстрого выявления COVID-19

Ученые создали приложение для смартфона, способное определить наличие коронавирусной инфекции в организме за 10 минут. В процессе исследования проводится анализ слюны потенциального зараженного при помощи микроскопа.

Приложение разработали ученые из Университета Аризоны, называя существенным преимуществом метода скорость исследования и относительно невысокую стоимость: компоненты для проведения анализа стоят около 45 долларов.

О новой разработке пишет журнал Nature Protocols, выдержки приводит Daily Mail.

Суть метода состоит в следующем: на микроскоп, покрытый листом микрофлюидной бумаги, наносится образец слюны человека, затем на лист вводят антитела с флуоресцентными шариками. При наличии достаточного количества частиц пагогена, к каждой из них прикрепляются антитела.

«Под микроскопом частицы патогена проявляются в виде маленьких сгустков флуоресцентных шариков, которые пользователь может затем пересчитать, сделав снимок с помощью камеры смартфона», - пояснили ученые.

Они добавили, что процесс всего анализа занимает от 10 до 15 минут.

Созданная учеными технология в настоящий момент еще не вышла на рынок, сначала необходимо провести необходимые испытания, добавили исследователи.