Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Ученые разработали приложение на смартфон для быстрого выявления COVID-19

Светлана Иванова
09:47 01.02.2021
В процессе исследования проводится анализ слюны человека при помощи микроскопа.
Ученые разработали приложение на смартфон для быстрого выявления COVID-19
© Фото: UArizona Biosensors Lab
Читайте нас на:

Ученые создали приложение для смартфона, способное определить наличие коронавирусной инфекции в организме за 10 минут. В процессе исследования проводится анализ слюны потенциального зараженного при помощи микроскопа.

Приложение разработали ученые из Университета Аризоны, называя существенным преимуществом метода скорость исследования и относительно невысокую стоимость: компоненты для проведения анализа стоят около 45 долларов.

О новой разработке пишет журнал Nature Protocols, выдержки приводит Daily Mail.

Суть метода состоит в следующем: на микроскоп, покрытый листом микрофлюидной бумаги, наносится образец слюны человека, затем на лист вводят антитела с флуоресцентными шариками. При наличии достаточного количества частиц пагогена, к каждой из них прикрепляются антитела.

«Под микроскопом частицы патогена проявляются в виде маленьких сгустков флуоресцентных шариков, которые пользователь может затем пересчитать, сделав снимок с помощью камеры смартфона», - пояснили ученые.

Они добавили, что процесс всего анализа занимает от 10 до 15 минут.

Созданная учеными технология в настоящий момент еще не вышла на рынок, сначала необходимо провести необходимые испытания, добавили исследователи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:07 В стране и мире
Видео
Ультраполярное вторжение с суровыми морозами ждет европейскую часть России
08:02 В стране и мире
Медведев оценил вероятность отключения России от глобальной сети
07:02 В стране и мире
СМИ: государственная власть в Мьянме переходит к главнокомандующему ВС
06:27 В стране и мире
Видео
Российские ученые проверят безопасность вакцины от COVID-19 для онкобольных
05:13 Армия
Видео
Ударная сила: в Московской области прошли учения танковой армии
Популярное
Популярное
Видео
Вспышки и дым: обрыв высоковольтного кабеля на Сахалине попал на видео
Ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество
Врач назвал настоящую причину смерти Юлии Началовой
Названы пять главных ошибок при приготовлении картофеля
Гибель туристов на перевале Дятлова получила новое объяснение
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.