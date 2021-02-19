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В Роскачестве объяснили, из-за чего может загореться смартфон

Анна Берестовая
04:52 19.02.2021
Для использования некоторых девайсов важно знать технические характеристики телефона.
В Роскачестве объяснили, из-за чего может загореться смартфон
© Фото: pixabay.com
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При использовании неподходящего адаптера смартфон может перестать работать или даже загореться. Об этом рассказал радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

По его словам, перед использованием нестандартных зарядных устройств ускоренного действия нужно проверить, поддерживает ли гаджет такую высокую мощность потребления. Узнать об этом можно, изучив технические характеристики телефона.

Для продления «жизни» аккумулятора важно также правильно пользоваться переносными зарядками. Кузьменко объяснил, что на некоторых китайских внешних аккумуляторах можно обнаружить два разъема, один из которых подает пять, а другой - 10 вольт.

«В итоге где-то через год использования аккумулятор на смартфоне теряет свою емкость», - указал специалист.

Ранее сообщалось, что ученые из Китая и США разработали портативное устройство, способное превращать тепло человеческого тела в энергию. Мощности подобного прибора, который может выглядеть как аксессуар, контактирующий с кожей, хватает для зарядки электронных часов или фитнес-браслета.

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