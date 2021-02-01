Военные в Мьянме планируют провести повторные выборы

В Мьянме военные планируют провести повторные выборы. Об этом сообщает издание Myanmar Times.

Отмечается, что выборы пройдут после окончания чрезвычайного положения, которое было введено на год. Предполагается, что после этого военные передадут власть новому правительству.

Ранее сообщалось об объявлении чрезвычайного положения в стране сроком на один год после задержания руководителей страны, а именно госсоветника и президента. По предварительной информации, задержание произошло в ответ на махинации во время выборов.