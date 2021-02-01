Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Медведев заявил о возвращении к идее четырехдневной рабочей недели

Валентина Пескова
09:46 01.02.2021
К обсуждению этого предложения, считает зампред Совбеза РФ, можно вернуться на фоне пандемии, внесшей коррективы в рабочий график россиян.
Медведев заявил о возвращении к идее четырехдневной рабочей недели
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Читайте нас на:

Идея введения четырехдневной рабочей недели ценна сама по себе, а пандемия коронавируса ее только оживила. Как заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, к обсуждению перехода на график с четырьмя рабочими днями в неделю в РФ можно вернуться вновь.

«Значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся», - цитирует Медведева РИА Новости.

По словам зампреда Совбеза РФ, все человечество сейчас движется в ту сторону, когда должно быть больше пространства для того, чтобы жить, отдыхать и правильным образом строить свой рабочий день.

Дмитрий Медведев напомнил, что в Советском Союзе была шестидневная рабочая неделя, однако позже в стране перешли на пятидневку.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев заявил в начале июня 2019 года, еще будучи премьер-министром РФ. Он пояснил, что считает необходимым начинать разработку новых подходов к рабочему дню и рабочему месту.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:07 В стране и мире
Видео
Ультраполярное вторжение с суровыми морозами ждет европейскую часть России
08:02 В стране и мире
Медведев оценил вероятность отключения России от глобальной сети
07:02 В стране и мире
СМИ: государственная власть в Мьянме переходит к главнокомандующему ВС
06:27 В стране и мире
Видео
Российские ученые проверят безопасность вакцины от COVID-19 для онкобольных
05:13 Армия
Видео
Ударная сила: в Московской области прошли учения танковой армии
Популярное
Популярное
Видео
Вспышки и дым: обрыв высоковольтного кабеля на Сахалине попал на видео
Ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество
Врач назвал настоящую причину смерти Юлии Началовой
Названы пять главных ошибок при приготовлении картофеля
Гибель туристов на перевале Дятлова получила новое объяснение
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.