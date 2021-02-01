Медведев заявил о возвращении к идее четырехдневной рабочей недели

Идея введения четырехдневной рабочей недели ценна сама по себе, а пандемия коронавируса ее только оживила. Как заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, к обсуждению перехода на график с четырьмя рабочими днями в неделю в РФ можно вернуться вновь.

«Значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся», - цитирует Медведева РИА Новости.

По словам зампреда Совбеза РФ, все человечество сейчас движется в ту сторону, когда должно быть больше пространства для того, чтобы жить, отдыхать и правильным образом строить свой рабочий день.

Дмитрий Медведев напомнил, что в Советском Союзе была шестидневная рабочая неделя, однако позже в стране перешли на пятидневку.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев заявил в начале июня 2019 года, еще будучи премьер-министром РФ. Он пояснил, что считает необходимым начинать разработку новых подходов к рабочему дню и рабочему месту.