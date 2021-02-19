СМИ: в Кирове пять человек погибли во вспыхнувшей деревянной двухэтажке

В Кирове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. Жертвами инцидента стали до пяти человек, двое из которых - дети. В настоящее время точно найдены тела троих жильцов.

Деревянный четырехквартирный дом загорелся на улице Бородулина. Шесть человек, присутствовавших в здании на момент возгорания, обратились за помощью медиков. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.