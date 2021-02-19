В Центре Гамалеи предсказали динамику эпидемии COVID-19 весной

Перемены погоды весной способны оказать влияние на распространение COVID-19 из-за изменения уровня социальной активности граждан. Таким мнением поделился вирусолог Центра Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко.

Специалист предположил, что с потеплением вырастет количество контактов людей друг с другом, что может привести к росту заболеваемости. Сезонность же, наблюдающаяся в динамике некоторых болезней, в случае коронавируса, как указал ученый, не играет роли.

«Оказалось, что в тропических странах, где все время высокая температура, никакой сезонности нет», - подметил он в интервью радио Sputnik.

Вирусолог отметил, что в настоящее время прослеживается уменьшение случаев заражения COVID-19, однако до стабильного спада эпидемии расслабляться не стоит. Бутенко обозначил, что за подобную стабильность отвечают два фактора: вакцинация и формирование естественного иммунитета.

«Когда в совокупности число иммунных лиц достигнет 60–70%, это будут уже факторы, резко ограничивающие заболеваемость», - отметил эксперт.

Также специалист отметил значимость соблюдения всех предписываемых для борьбы с коронавирусом ограничительных мер.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко указал, что жители столицы демонстрируют вполне устойчивую сопротивляемость коронавирусу. По его мнению, в Москве уже точно имеется популяционный иммунитет.