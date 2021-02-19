Вспомнить о здоровье: о каких болезнях может говорить ухудшение памяти

Разбираясь, на что указывает развившаяся у человека забывчивость, необходимо обращать внимание на то, какого он возраста. Об этом рассказал директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени Евдокимова, профессор Аркадий Верткин.

По словам специалиста, проблемы с памятью в пожилом возрасте могут быть крайне серьезным симптомом. При их обнаружении эксперт рекомендовал в обязательном порядке обратиться за медицинской помощью.

«Необходимо обратиться к врачу вне зависимости от того, перенес он коронавирус или нет», - подчеркнул Верткин в интервью газете «Аргументы и Факты».

Случаи нарушений памяти у возрастных пациентов могут объясняться черепно-мозговыми травмами, проблемами с кровообращением в головном мозге или проблемами с сосудами и сердцем. Также причиной забывчивости порой являются острые хронические заболевания, вплоть до болезни Альцгеймера.

Специалист настоятельно рекомендовал не игнорировать также скачки температуры и внезапно возникающую слабость, списывая подобные проявления нездоровья на перенесенный COVID-19. Верткин указал, что такую симптоматику могут давать и другие болезни, требующие диагностирования.

Ранее ученые заметили, что употребление яблок может способствовать поддержанию здоровья головного мозга. Было отмечено, что содержащиеся в них вещества положительно влияют на память и обучаемость.