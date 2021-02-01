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Генпрокуратура сочла законным требование ФСИН назначить реальное наказание Навальному

Лина Давыдова
09:28 01.02.2021
Генеральная прокуратура России будет добиваться в суде замены условного наказания блогера Алексея Навального на реальное, поскольку тот нарушил условия прежнего приговора.
© Видео: Генеральная прокуратура РФ © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Генеральная прокуратура РФ считает требование ФСИН к суду заменить Алексею Навальному наказание с условного на реального обоснованным из-за допущенных нарушений. В ведомстве планируют поддерживать эту позицию в суде. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

«Противоправное поведение Алексея Навального явилось основанием для внесения… в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Данное представление признано законным и обоснованным. С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании», - говорится в сообщении.

Как пояснили в Генпрокуратуре, в декабре 2014 года Алексея Навального приговорили к 3,5 годам условно с испытательным сроком на 5 лет по делу о мошенничестве в отношении «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании». По решению суда он должен был являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц. В августе 2017 года испытательный срок Навального продлили до 29 декабря 2020 года за неоднократную неявку в инспекцию и троекратное привлечение к административной ответственности.

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