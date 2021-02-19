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Маск снова опередил Безоса и возглавил список самых богатых людей мира

Валентина Пескова
03:05 19.02.2021
Состояние главы компаний SpaceX и Tesla оценивается в 199,9 миллиарда долларов.
Маск снова опередил Безоса и возглавил список самых богатых людей мира
© Фото: Paul Hennessy, Keystone press agency, Globallookpress
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Глава американских корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск, который не так давно ненадолго уступил звание самого богатого человека мира основателю Amazon Джеффу Безосу, вновь находится на самой высокой строчке в списке миллиардеров.

Как сообщает агентство Bloomberg, очередной раунд размещения ценных бумаг SpaceX показал, что состояние Маска оценивается в 199,9 миллиарда долларов. У Безоса на счету - 194,2 миллиарда долларов.

Джеффа Безоса называли самым богатым человеком мира с 2017 года по 7 января 2021 года, когда его обошел Маск. На этой неделе основатель Amazon после падения стоимости акций Tesla ненадолго вернулся на первую строчку рейтинга, но Илон Маск быстро восстановил свою лидирующую позицию.

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