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Политолог предсказал, что последует за высылкой из РФ эстонского дипломата

Анна Берестовая
02:44 19.02.2021
Решение России стало зеркальным ответом на действия, инициированные Эстонией.
Политолог предсказал, что последует за высылкой из РФ эстонского дипломата
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress
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Высылая российского дипломата из Эстонии, в прибалтийском государстве сделали попытку за счет стимулирования антироссийских настроений в обществе решить некоторые внутренние проблемы страны. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik политолог Александр Коньков.

«Это исключительно инициатива Эстонии», - подчеркнул специалист.

Он указал, что у страны за плечами был достаточно кризисный год, характеризующийся «неразберихой с правительством». Коньков сделал предположение, что дополнительных мер от Эстонии в ответ на зеркальные действия России не последует и власти страны не захотят усиливать конфликтность ситуации.

Ранее в Министерстве иностранных дел России приняли решение выслать с территории РФ эстонского дипломата в качестве реакции на аналогичные действия Таллина. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, подчеркнув, что объявленный персоной нон грата россиянин занимался в Эстонии вопросами культуры и образования.

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