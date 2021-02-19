Политолог предсказал, что последует за высылкой из РФ эстонского дипломата

Высылая российского дипломата из Эстонии, в прибалтийском государстве сделали попытку за счет стимулирования антироссийских настроений в обществе решить некоторые внутренние проблемы страны. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik политолог Александр Коньков.

«Это исключительно инициатива Эстонии», - подчеркнул специалист.

Он указал, что у страны за плечами был достаточно кризисный год, характеризующийся «неразберихой с правительством». Коньков сделал предположение, что дополнительных мер от Эстонии в ответ на зеркальные действия России не последует и власти страны не захотят усиливать конфликтность ситуации.

Ранее в Министерстве иностранных дел России приняли решение выслать с территории РФ эстонского дипломата в качестве реакции на аналогичные действия Таллина. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, подчеркнув, что объявленный персоной нон грата россиянин занимался в Эстонии вопросами культуры и образования.