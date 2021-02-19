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РФ ждет ответа США на предложение совместно заявить о недопустимости ядерной войны

Валентина Пескова
23:58 19.02.2021
Россия считает целесообразным отразить в документе идею недопустимости любого вооруженного конфликта между ядерными державами.
РФ ждет ответа США на предложение совместно заявить о недопустимости ядерной войны
© Фото: @RusEmbUSA Facebook
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Москва рассчитывает, что Вашингтон положительно отреагирует на предложение принять на высшем уровне совместное заявление о недопустимости ядерной войны. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Считали бы оправданным также отразить в данном документе идею недопустимости не только ядерной войны как таковой, но и любого вооруженного конфликта между ядерными державами», - приводится речь российского посла на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Как отмечается, соответствующий российский проект был передан американской стороне 22 октября 2018 года.

Посол России подчеркнул, что потенциал двустороннего взаимодействия между РФ и США не исчерпывается только разоруженческой повесткой. Интересам двух стран отвечало бы также объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса, терроризмом, распространением оружия массового поражения, изменением климата, отметил Анатолий Антонов.

«Мы неоднократно передавали американской стороне перечень конкретных проектов сотрудничества. Они касаются обмена письмами с обязательствами по невмешательству во внутренние дела друг друга, налаживания взаимодействия по обеспечению кибербезопасности, модернизации соглашений по предотвращению инцидентов на море и в воздушном пространстве», - заявил российский дипломат.

Однако предложения России в США по-прежнему на столе переговоров, констатировали в дипмиссии. В России убеждены, что их реализация послужит возрождению взаимного доверия и оздоровлению тонуса российско-американских отношений.

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