Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: водитель такси открыл огонь из пистолета после ссоры с клиентами в Москве

Анна Берестовая
23:48 19.02.2021
В результате конфликта пострадало лишь имущество пассажиров.
СМИ: водитель такси открыл огонь из пистолета после ссоры с клиентами в Москве
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
Читайте нас на:

В Лефортовском тоннеле Москвы пассажиры такси чуть не стали жертвами стрельбы из огнестрельного оружия. Алексей и его товарищ Владислав вызвали автомобиль и не поладили с водителем в процессе поездки.

Как описал клиент, водитель вмешивался в разговор молодых людей и не реагировал на просьбы не препятствовать общению. После резкого ответа он выхватил похожий на пистолет предмет и стал направлять его на пассажиров, угрожая.

«Я перехватил его руку с оружием и заблокировал. Он выскочил из машины», - цитирует Алексея «Вечерняя Москва».

Таксист остановил машину посреди тоннеля, вопреки правилам дорожного движения, и потребовал, чтобы клиенты немедленно покинули салон. Мужчины вышли, но внутри остались их личные вещи. В ответ на попытку подойти и забрать их, водитель выстрелил в воздух, а затем перевел дуло пистолета на людей.

«Таксист сел в автомобиль и уехал вместе с нашими вещами. Приблизительно через 300 метров он их выбросил на дорогу. Когда мы к ним подошли, то увидели, что платежный терминал и ноутбук раздавлены проезжающими машинами», - описал пассажир.

В результате конфликта пострадало лишь имущество пассажиров. Сразу после инцидента Алексей и Владислав сообщили о случившемся полиции. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
23:48 В стране и мире
СМИ: водитель такси открыл огонь из пистолета после ссоры с клиентами в Москве
23:13 В стране и мире
Видео
В Москве дипломаты 12 стран прошли вакцинацию «Спутником V»
22:52 В стране и мире
Видео
Байден заявил о планах РФ «подорвать» партнерство США с союзниками
22:35 В стране и мире
Володин назвал санкции против Медведчука «вызовом демократии»
21:54 В стране и мире
Стоимость биткоина превысила 55 тысяч долларов
Популярное
Популярное
Видео
«Холодный расклад»: синоптик рассказал, какой будет грядущая весна
Свитер бабушка связала: русские корни помогли перенести холод семье из Техаса
Эксперт рассказал, как быстро найти украденный телефон
Видео
Минобороны РФ опубликовало архивные документы к 115-летию со дня рождения маршала Бабаджаняна
Видео
Диетолог назвала продукты для здоровья сердца
Видео
Синоптик рассказала, когда в Москву придет потепление
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.