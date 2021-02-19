СМИ: водитель такси открыл огонь из пистолета после ссоры с клиентами в Москве

В Лефортовском тоннеле Москвы пассажиры такси чуть не стали жертвами стрельбы из огнестрельного оружия. Алексей и его товарищ Владислав вызвали автомобиль и не поладили с водителем в процессе поездки.

Как описал клиент, водитель вмешивался в разговор молодых людей и не реагировал на просьбы не препятствовать общению. После резкого ответа он выхватил похожий на пистолет предмет и стал направлять его на пассажиров, угрожая.

«Я перехватил его руку с оружием и заблокировал. Он выскочил из машины», - цитирует Алексея «Вечерняя Москва».

Таксист остановил машину посреди тоннеля, вопреки правилам дорожного движения, и потребовал, чтобы клиенты немедленно покинули салон. Мужчины вышли, но внутри остались их личные вещи. В ответ на попытку подойти и забрать их, водитель выстрелил в воздух, а затем перевел дуло пистолета на людей.

«Таксист сел в автомобиль и уехал вместе с нашими вещами. Приблизительно через 300 метров он их выбросил на дорогу. Когда мы к ним подошли, то увидели, что платежный терминал и ноутбук раздавлены проезжающими машинами», - описал пассажир.

В результате конфликта пострадало лишь имущество пассажиров. Сразу после инцидента Алексей и Владислав сообщили о случившемся полиции. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.