РФПИ начал совместную работу с ЕМА для одобрения вакцины «Спутник V» в Европе

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о работе с Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) для того, чтобы начать процедуру проведения экспертизы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для одобрения в Евросоюзе. Об этом сообщается в официальном Twitter разработчиков российской вакцины.

«РФПИ работает с EMA, чтобы начать постепенную экспертизу вакцины "Спутник V"», - отметили разработчики на своей официальной странице в Twitter.

Для этого Европейское агентство по лекарственным препаратам предварительно получило соответствующую заявку. При этом в РФПИ отметили, что появившаяся ранее информация о некорректной подаче заявки для одобрения в ЕС российского препарата не соответствует действительности.

Заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза российская сторона подала еще 29 января. Отечественная вакцина для защиты от COVID-19, созданная институтом имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, была зарегистрирована первой в мире.