В Москве дипломаты 12 стран прошли вакцинацию «Спутником V»
Приглашения иностранным сотрудникам были направлены российским МИД.
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Дипломаты из 12 стран в Москве уже привились «Спутником V». Остальным посольствам также предложено это сделать. Из МИД отправили приглашения на прививку всем сотрудникам, которые сейчас находятся в служебной командировке в России.
В министерстве подчеркнули, что пандемия представляет угрозу для всех и обязательством России является обеспечение безопасности загранучреждений. Как пишет Washington Post, сотрудники американского посольства также просят Госдеп США разрешить им привиться российской вакциной, разработанной центром Гамалеи совместно с Минобороны РФ.
Ранее глава Венесуэлы Николас Мадуро провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидер иностранного государства поблагодарил Россию за поставки вакцины «Спутник V».