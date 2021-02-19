В Москве дипломаты 12 стран прошли вакцинацию «Спутником V»

Дипломаты из 12 стран в Москве уже привились «Спутником V». Остальным посольствам также предложено это сделать. Из МИД отправили приглашения на прививку всем сотрудникам, которые сейчас находятся в служебной командировке в России.

В министерстве подчеркнули, что пандемия представляет угрозу для всех и обязательством России является обеспечение безопасности загранучреждений. Как пишет Washington Post, сотрудники американского посольства также просят Госдеп США разрешить им привиться российской вакциной, разработанной центром Гамалеи совместно с Минобороны РФ.

Ранее глава Венесуэлы Николас Мадуро провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидер иностранного государства поблагодарил Россию за поставки вакцины «Спутник V».