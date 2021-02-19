Байден заявил о планах РФ «подорвать» партнерство США с союзниками

Президент США Джо Байден заявил, что в планах у России якобы «подорвать» трансатлантическое единство Вашингтона с союзниками. Об этом он сообщил по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

По мнению Байдена, «Кремлю гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с едиными и сильным трансатлантическим союзом», добавив, что Украина нуждается в «защите суверенитета» страны.

Он отметил, что отношения США и России «иные, чем те, что есть в отношениях с Китаем, но "они так же реальны"».

«Мы не должны вернуться к противостоянию блоков времен холодной войны, соперничество не должно исключать взаимодействия по вопросам, которые касаются всех нас», - сказал Байден.

Ранее Байден пообещал заставить Россию «заплатить» за ее действия. Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным он дал понять, что сейчас Вашингтон «не будет терпеть» якобы агрессивных действий с российской стороны.