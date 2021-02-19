Володин назвал санкции против Медведчука «вызовом демократии»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал санкции, введенные против депутата украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука действием, требующим осуждения. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы.
«Начав с закрытия оппозиционных телеканалов, киевская власть дошла до введения санкций в отношении лидера оппозиционной парламентской партии. Представить невозможно, чтобы это происходило в стране, которая претендует быть демократической и заявляет о желании вступить в Евросоюз», - говорится в сообщении.
Володин также заявил, что подобные действия должны осуждаться странами, которые призывают к защите прав и свобод граждан. В противном случае это подорвет доверие к тем, кто «считает себя защитниками демократических ценностей».