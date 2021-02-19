Террористы в Идлибской зоне деэскалации совершили 18 обстрелов

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что за последние сутки террористы совершили 18 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 18 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 15 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 7 обстрелов, в провинции Латакия - 5 обстрелов, в провинции Алеппо - 1 обстрел, в провинции Хама – 5 обстрелов», - сказал военачальник.

Также, по его словам, за прошедшие 24 часа обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.

«За прошедшие сутки осуществлено сопровождение 221 автомобилей и 303 человека», - добавил Сытник.

Сытник подчеркнул, что силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам от аэродрома Квайрес до Афан и обратно.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.