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Трасса «Таврида» от Керчи до Симферополя закрыта до утра субботы

Кира Карон
21:06 19.02.2021
Данное ограничение связано с плохими погодными условиями.
Трасса «Таврида» от Керчи до Симферополя закрыта до утра субботы
© Фото: Павел Бедняков РИА Новости
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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение для автотранспорта по трассе «Таврида» будет ограничено из-за снегопада. Речь идет о маршруте от Керчи до Симферополя.

«Сейчас сильный ветер боковой не дает быстро убрать снег. Только убрали, через час опять надуло, сметает снег с полей. Температура - минус 4», - сказал Аксенов в эфире канала «Крым-24».

Он также отметил, что оперативный прогноз пока дать невозможно, «движение по трассе будет ограничено до утра».

Ранее в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации в Керчи и трех муниципалитетах на востоке полуострова. Движение по части трассы «Таврида» из-за снегопада перекрыто с 15.30.

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