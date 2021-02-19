Трасса «Таврида» от Керчи до Симферополя закрыта до утра субботы

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение для автотранспорта по трассе «Таврида» будет ограничено из-за снегопада. Речь идет о маршруте от Керчи до Симферополя.

«Сейчас сильный ветер боковой не дает быстро убрать снег. Только убрали, через час опять надуло, сметает снег с полей. Температура - минус 4», - сказал Аксенов в эфире канала «Крым-24».

Он также отметил, что оперативный прогноз пока дать невозможно, «движение по трассе будет ограничено до утра».

Ранее в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации в Керчи и трех муниципалитетах на востоке полуострова. Движение по части трассы «Таврида» из-за снегопада перекрыто с 15.30.