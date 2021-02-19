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Стоимость биткоина превысила 55 тысяч долларов

Алексей Курильченко
21:54 19.02.2021
Криптовалюта в очередной раз побила исторический максимум.
Стоимость биткоина превысила 55 тысяч долларов
© Фото: pixabay.com
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В ходе торгов стоимость биткоина в очередной раз побила свой исторический максимум и превысила 55 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте Coindesk, который специализируется на криптовалютах.

По данным издания «Ведомости», рост стоимости криптовалют привел к дефициту видеокарт на рынке. Высокопроизводительные устройства, используемые для майнинга, вовсе пропали из открытой продажи.

Руководитель климатического направления Greenpeace в России Василий Яблоков рассказал о том, что майнинг криптовалют наносит большой вред экологии. По его мнению, во время майнинга производится огромное количество вычислительных операций, он очень энергозатратен и оставляет большой экологический след.

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