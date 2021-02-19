Макрон указал на необходимость диалога с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости вести диалог с Россией для построения «архитектуры безопасности Европы». Об этом он сказал на мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.

Французский лидер отметил, что диалог с Москвой должен быть требовательный, так как он является ключом к миру на европейском континенте.

Ранее Макрон призвал Россию и Евросоюз вести диалог о контроле над вооружениями. Также ЕС должен включиться в переговоры США и РФ по данной теме.