Макрон указал на необходимость диалога с Россией
По мнению президента Франции, это позволит выстроить архитектуру безопасности Европы.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости вести диалог с Россией для построения «архитектуры безопасности Европы». Об этом он сказал на мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.
Французский лидер отметил, что диалог с Москвой должен быть требовательный, так как он является ключом к миру на европейском континенте.
Ранее Макрон призвал Россию и Евросоюз вести диалог о контроле над вооружениями. Также ЕС должен включиться в переговоры США и РФ по данной теме.