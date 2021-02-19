«Оппозиционная платформа» считает санкции против Медведчука политическими репрессиями

Представители украинской политической партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» заявили о том, что санкции СНБО Украины в отношении Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей являются спланированным актом политических репрессий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует», - говорится в сообщении пресс-службы партии.

Представители подчеркнули, что намерены всеми законными методами «защищать украинскую демократию». Также заявлено о намерении довести до конца процесс импичмента президента Владимира Зеленского, так как это «вопрос жизни и смерти».