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В «Газпроме» заявили о максимальных усилиях при реализации «Северного потока-2»

Алексей Курильченко
21:20 19.02.2021
Сроки завершения строительства зависят от многих факторов, включая погодные.
В «Газпроме» заявили о максимальных усилиях при реализации «Северного потока-2»
© Фото: J.Koehler via www.imago-images.dwww.imago-images.de Globallookpress
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Проект газопровода «Северный поток-2» будет реализован, но сроки завершения строительства зависят от многих факторов. Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов на встрече с инвесторами. Он подчеркнул, что компания прикладывает максимум усилий для реализации проекта.

«Не стоит заострять внимание конкретно на завершении сроков строительства и запуска проекта, для нас важен запуск самого проекта, и мы это действительно совершим. Сроки строительства зависят от многих факторов, включая погодные условия», - цитирует ТАСС слова Садыгова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал условия снятия санкций США с «Северного потока-2». Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что условия, которые требуют США, являются унизительными для Германии.

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