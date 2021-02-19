В «Газпроме» заявили о максимальных усилиях при реализации «Северного потока-2»

Проект газопровода «Северный поток-2» будет реализован, но сроки завершения строительства зависят от многих факторов. Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов на встрече с инвесторами. Он подчеркнул, что компания прикладывает максимум усилий для реализации проекта.

«Не стоит заострять внимание конкретно на завершении сроков строительства и запуска проекта, для нас важен запуск самого проекта, и мы это действительно совершим. Сроки строительства зависят от многих факторов, включая погодные условия», - цитирует ТАСС слова Садыгова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал условия снятия санкций США с «Северного потока-2». Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что условия, которые требуют США, являются унизительными для Германии.