Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пропавшего в снегу водителя грейдера удалось спасти на Сахалине

Анна Берестовая
02:12 19.02.2021
Мужчина провел двое суток без еды и воды.
Пропавшего в снегу водителя грейдера удалось спасти на Сахалине
© Фото: 65.mchs.gov.ru
Читайте нас на:

Мужчину, исчезнувшего во время сильной снежной бури на Сахалине вместе с грейдером, за рулем которого он сидел, удалось отыскать. На спасение сотрудника ушло двое суток и огромное количество специальной техники. Об этом сообщил гендиректор организации, в которой трудился мужчина, Владимир Шестаков.

«На поиски вышли грейдер, бульдозер, экскаватор, две вахтовки, заправщик, тягач с тралом», - цитирует его РИА «Сахалин-Курилы».

Представитель компании сообщил, что у них в арсенале имелась необходимая техника благодаря подготовленности к подобного рода условиям. Сам спасенный мужчина выдержал два дня без воды и еды крайне стойко и даже отказался от предложенного отдыха, собравшись выходить на рабочую смену по расписанию.

Ранее сообщалось, что в Смирныховском районе Сахалина во время расчистки дороги от наметенного бурей снега пропал грейдер с человеком внутри. Во время поисков исчезнувшего водителя стихия не утихала и осложняла процесс.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.