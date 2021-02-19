Пропавшего в снегу водителя грейдера удалось спасти на Сахалине

Мужчину, исчезнувшего во время сильной снежной бури на Сахалине вместе с грейдером, за рулем которого он сидел, удалось отыскать. На спасение сотрудника ушло двое суток и огромное количество специальной техники. Об этом сообщил гендиректор организации, в которой трудился мужчина, Владимир Шестаков.

«На поиски вышли грейдер, бульдозер, экскаватор, две вахтовки, заправщик, тягач с тралом», - цитирует его РИА «Сахалин-Курилы».

Представитель компании сообщил, что у них в арсенале имелась необходимая техника благодаря подготовленности к подобного рода условиям. Сам спасенный мужчина выдержал два дня без воды и еды крайне стойко и даже отказался от предложенного отдыха, собравшись выходить на рабочую смену по расписанию.

Ранее сообщалось, что в Смирныховском районе Сахалина во время расчистки дороги от наметенного бурей снега пропал грейдер с человеком внутри. Во время поисков исчезнувшего водителя стихия не утихала и осложняла процесс.