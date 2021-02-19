Полиция Германии забрала детей у собиравшейся вернуться в Россию семьи

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой рассказал о том, что ему написала российская семья Зайберт, проживающая в Берлине. Согласно тексту письма, они готовили документы для возвращения в Россию, но 8 февраля к ним ворвались полицейские и забрали троих детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Юлия Зайберт - мать изъятых детей - в письме заявила, что полицейские не представились и не показали документов. После они избили ее мужа, Евгения, разгромили квартиру и увезли детей в неизвестном направлении.

В посольстве РФ сообщили, что ситуация находится на особом контроле дипмиссии России. Дипломаты выясняют причины изъятия детей, властям Германии направлены соответствующие запросы. Также написаны обращения в МИД ФРГ, правоохранительные органы и ведомство по делам несовершеннолетних. Сотрудники генконсульства в Берлине находятся в постоянной контакте с семьей.