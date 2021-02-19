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Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве обнадеживающей

Алексей Курильченко
20:47 19.02.2021
Мэр столицы призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности.
Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве обнадеживающей
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Мэр Москвы Сергей Собянин считает обнадеживающей ситуацию с коронавирусом в столице. По его словам, в городе наблюдается снижение показателей по заболеваемости и госпитализации. Об этом Собянин заявил в эфире телеканала «Россия-1».

«В принципе, обнадеживающие данные. Мы видим продолжающееся снижение выявляемости и госпитализации, и тяжелых пациентов, которые по-прежнему еще находятся в больницах», - заявил мэр.

При этом Собянин призвал москвичей не забывать о мерах безопасности, так как пандемия коронавируса еще не закончилась и «все равно беречься».

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