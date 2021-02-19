Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве обнадеживающей

Мэр Москвы Сергей Собянин считает обнадеживающей ситуацию с коронавирусом в столице. По его словам, в городе наблюдается снижение показателей по заболеваемости и госпитализации. Об этом Собянин заявил в эфире телеканала «Россия-1».

«В принципе, обнадеживающие данные. Мы видим продолжающееся снижение выявляемости и госпитализации, и тяжелых пациентов, которые по-прежнему еще находятся в больницах», - заявил мэр.

При этом Собянин призвал москвичей не забывать о мерах безопасности, так как пандемия коронавируса еще не закончилась и «все равно беречься».