Росфинмониторинг в три раза сократил число подозрительных операций в гособоронзаказе

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным, на которой обсуждались вопросы организации мониторинга по контролю за движением бюджетных средств. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Нам удалось с момента запуска закона снизить количество фирм-однодневок примерно на 37 процентов в системе гособоронзаказа, сократилось количество сомнительных операций примерно на 40 процентов, а в целом подозрительные операции сократились в гособоронзаказе в три раза», - рассказал директор службы.

Чиханчин также доложил Президенту об уголовных делах за растрату средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Крупное хищение на 30 миллионов выявили в Иркутской области. Сейчас проверяют расходование средств в Петербурге при строительстве и переоборудовании медцентров.