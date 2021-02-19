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Росфинмониторинг в три раза сократил число подозрительных операций в гособоронзаказе

Алексей Курильченко
20:03 19.02.2021
Об этом стало известно в ходе встречи Владимира Путина с главой службы Юрием Чиханчиным.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента России
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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным, на которой обсуждались вопросы организации мониторинга по контролю за движением бюджетных средств. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Нам удалось с момента запуска закона снизить количество фирм-однодневок примерно на 37 процентов в системе гособоронзаказа, сократилось количество сомнительных операций примерно на 40 процентов, а в целом подозрительные операции сократились в гособоронзаказе в три раза», - рассказал директор службы.

Чиханчин также доложил Президенту об уголовных делах за растрату средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Крупное хищение на 30 миллионов выявили в Иркутской области. Сейчас проверяют расходование средств в Петербурге при строительстве и переоборудовании медцентров.

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