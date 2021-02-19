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Лавров заявил о «разорванных в клочья» отношениях с ЕС

Алексей Курильченко
20:27 19.02.2021
Нормальным отношения РФ с Евросоюзом мешает предвзятость, считает глава МИД РФ.
Лавров заявил о «разорванных в клочья» отношениях с ЕС
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что нормализации отношений России и Евросоюза мешает предвзятость. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в ходе интервью РБК.

«Нас воспринимают как чужака. Когда я давал интервью Соловьеву, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже. Как однажды высказывался бывший Президент США Барак Обама (правда, про российскую экономику), отношения разорваны "в клочья"», - заявил Лавров.

Министр отметил, что представители Евросоюза неоднократно позволяли себе заявлять о том, что Россия «является их врагом». Однако на просьбы от российского ведомства уточнить данные заявления, Лавров получал от европейских коллег ответ, что это «была такая фигура речи».

Также глава МИД отметил, что Запад пытается ослабить окружающие Россию страны, в частности Белоруссию, Центральную Азию и Закавказье. Лавров не считает, что это является идеологией времен Холодной войны, противостояния двух систем - он полагает, что Запад просто не готов разговаривать с РФ на основах равноправия.

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