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Лавров оценил условия возможного снятия санкций США с «Северного потока-2»

Кира Карон
20:27 19.02.2021
Санкции с проекта «Северный поток -2» могут быть сняты при условии сохранения объемов транзита газа через Украину.
Лавров оценил условия возможного снятия санкций США с «Северного потока-2»
© Фото: Jens Büttner ZB Globallookpress
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Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал условия снятия санкций США с «Северного потока-2». Отметим, что американские санкции снимут в том случае, если сохранятся объемы транзита газа через Украину.

Лавров сообщил, что условия, которые требуют США, являются унизительными для Германии.

 «Сейчас в открытую пишут, что идет торг и обсуждают возможность договоренностей между Вашингтоном и Берлином, согласно которым "Северный поток 2", ладно, бог с вами, пускай достраивается, пускай функционирует, но если вдруг параллельно будет сокращаться транзит газа через Украину, то "Северный поток 2" будет перекрыт. Я не могу решать за Германию, но то, что это унизительное предложение, для меня очевидно», - передает слова Лаврова РБК.

Он также отметил, что Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, это «очередное подтверждение того, что за счет России хотят финансово поддержать свой геополитический проект под названием "Украина"».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал США обратить внимание на морозы и меньше думать о «Северном потоке - 2».

Также Песков отметил, что строительство газопровода является проектом, который связан с энергетической безопасностью европейского континента, «особенно в условиях турбулентности с климатическими изменениями». Пресс-секретарь напомнил о призывах Германии достроить и запустить газопровод.

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