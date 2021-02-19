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Во Флориде женщины прикинулись старушками ради вакцинации

Кира Карон
19:08 19.02.2021
Пока женщинам не предъявили никаких обвинений, но в вакцинации им отказали.
Во Флориде женщины прикинулись старушками ради вакцинации
© Фото: Sobhan Farajvan Keystone Press Agency Globallookpress
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Во Флориде две женщины 34 и 44 лет замаскировались под пожилых женщин и пришли в пункт вакцинации.

Чтобы получить прививку от COVID-19 вне очереди, предназначенную для людей старше 65 лет, они надели шляпки, очки и перчатки. Об этом случае пишет The Washington Post.

Во время второго этапа вакцинации на нелепый внешний вид женщин обратили внимание. Проверив водительские удостоверения, медики узнали их реальный возраст.

Пока женщинам не предъявили никаких обвинений, но в вакцинации им отказали.

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