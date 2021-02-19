В стране и мире Зеленский поручил пересмотреть пять сценариев урегулирования конфликтов в Донбассе Кира Карон Сценарии касаются территорий Донецкой и Луганской областей. © Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress.com Читайте нас на: Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны поручил соответствующим органам просмотреть пять сценариев урегулирования ситуации в Донбассе. «Есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривали 5 сценариев в отношении территорий Донецкой и Луганской областей», - сообщил Данилов. Он также отметил, что «эти 5 сценариев будут подниматься». Ранее во время беседы с главными редакторами СМИ Владимир Путин признался, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе». Президент отметил , что прежде чем принять какое-то решение, нужно подумать о последствиях любого шага со стороны России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика