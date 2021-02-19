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«Что русскому хорошо, то американцу коллапс»: как в США переживают последствия аномальных снегопадов

Алексей Курильченко
Антон Альхимович
21:41 19.02.2021
Американцы столкнулись с пустыми полками магазинов и холодом в домах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Жители южных штатов США переживают последствия аномальных снегопадов. К гигантским сугробам на улицах прибавилось и чувство голода - в Техасе опустели полки магазинов. А новые продукты приедут не скоро.

Во многих домах наблюдаются перебои с теплоснабжением. В Сан-Антонио сгорел жилой комплекс, в ледяных квартирах которого техасцы пытались согреться подручными способами - многоэтажка вспыхнула как факел. А потушить ее оказалось непросто.

«Наша основная проблема сейчас - это вода. Все доступные гидранты перемерзли и мы просто не можем ее достать», - рассказал начальник пожарной охраны Техаса Джерри Бьялик.

Тем временем другие штаты начали тонуть - все то, что еще вчера плотным белым покрывалом лежало на крышах домов, сегодня бурным растаявшим потоком льется в гостиные и спальни по всему югу Соединенных Штатов.

В двух штатах образовались километровые очереди за водой и едой. Самый ценный товар – предметы личной гигиены и первой необходимости. В помощь включились и звезды Голливуда. Благотворительный фонд певицы Бейонсе через интернет принимает заявки от пострадавших в результате непогоды. Одну тысячу долларов обещают тем, чьи дома больше всего пострадали  не только от стихии, но и от нашествия животных.

Из-за заморозков владельцы ранчо в Техасе вынуждены в снежную бурю пустить лошадей и весь другой домашний скот в дома. Переждать в этих «ноевых ковчегах» придется не только холода, но грядущий на оба штата потоп.

Из-за непогоды в Техасе погибло уже 20 человек. Гигантские сугробы постепенно начали таять, затопив города, а на деревьях образовались гигантские сосульки. Обледенели и квартиры, люди греются у каминов, жгут все, что под рукой. В итоге разгораются пожары, которые не потушить.

На всем юге страны погибшими считаются уже более 40 человек. А к заморозкам готовится восток, в частности Нью-Йорк.

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