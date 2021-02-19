Стоимость биткоина превысила 54 тысячи долларов и обновила исторический максимум

Стоимость биткоина 19 февраля в ходе торгов вновь обновила исторический максимум. По данным Coindesk, цена криптовалюты увеличилась на 5,41% и в пике составила 54,444 тысячи долларов по данным на 19:32 по московскому времени.

По данным на 17 февраля, стоимость криптовалюты составляла 51 тысячу долларов. Резкий рост связывают с объявлением компанией Tesla о покупке биткоина на 1,5 миллиарда долларов. В американской компании отметили, что в скором времени начнут принимать валюту в качестве средства оплаты за свои продукты.