В Москве задержан подозреваемый в госизмене россиянин
Столичный суд арестовал задержанного.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина РФ, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ, которого подозревают в государственной измене. Его допросили, а позднее Лефортовский суд Москвы отправил его в СИЗО», - говорится в сообщении источника.
На данный момент МВД и Лефортовский суд официально не сообщили о задержании. Подробности дела не раскрываются.