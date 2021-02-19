В стране и мире В Москве задержан подозреваемый в госизмене россиянин Алексей Курильченко Столичный суд арестовал задержанного. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Читайте нас на: Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина РФ, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ, которого подозревают в государственной измене. Его допросили, а позднее Лефортовский суд Москвы отправил его в СИЗО», - говорится в сообщении источника. На данный момент МВД и Лефортовский суд официально не сообщили о задержании. Подробности дела не раскрываются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика