СНБО Украины ввел санкции против Виктора Медведчука

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 19 юридических лиц, а также восьми граждан, в том числе против лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены.

«Сегодня Совет национальной безопасности и обороны принял решение относительно 19 юридических и восьми физических лиц, к которым с сегодняшнего дня указом президента будут наложены соответствующие санкции», - сообщил Данилов.

Данилов также добавил, что санкции касаются всего имущества Медведчука и будут введены сроком на три года.

Ранее украинская журналистка Алена Березовская рассказала о своем преследовании на родине и о том, как оказалась в России.

Она отметила, что причиной проверки СБУ стал донос украинского журналиста о вопросе, который Березовская задала Виктору Медведчуку во время интервью для телеканала RT. Она спросила политика, не считает ли он, что «для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче». О возбуждении дела Березовская узнала из СМИ. Для консультации она обратилась к адвокатам.