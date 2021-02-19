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Салют в честь Дня защитника Отечества в Москве запустят с трех площадок

Алексей Курильченко
18:39 19.02.2021
Салют состоится в 21.00 по московскому времени. В мероприятии будут использованы 78 самоходных пусковых установок и артиллерийских орудий, каждое из которых произведет по 30 залпов.
Салют в честь Дня защитника Отечества в Москве запустят с трех площадок
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Москве 23 февраля состоится праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Для мероприятия запланированы три площадки: Лужнецкая набережная, парк Победы на Поклонной горе и ВДНХ», - цитирует сообщение агентство «Москва».

Салют состоится в 21.00 по московскому времени. В мероприятии будут использованы 78 самоходных пусковых установок и артиллерийских орудий, каждое из которых произведет по 30 залпов.

По приказу Министра обороны Сергея Шойгу артиллерийские салюты в День защитника Отечества пройдут в девяти городах-героях России. Глава главного оборонного ведомства России поздравил с наступающим праздником военнослужащих и членов их семей.

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