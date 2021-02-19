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Мадуро поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»

Алексей Курильченко
18:32 19.02.2021
Президенты обсудили ситуацию в Венесуэле по телефону.
Мадуро поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. Лидеры двух стран обсудили вопросы развития российско-венесуэльских отношений. О результатах разговора сообщается на сайте Кремля.

Глава Венесуэлы поблагодарил Путина за начавшиеся в феврале поставки в Венесуэлу российской вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

Также Мадуро сообщил президенту РФ о ситуации Венесуэлы, в том числе и в контексте оказываемого внешнего давления. Стороны выразили настрой на расширение взаимовыгодных связей в различных отраслях.

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