В стране и мире Мадуро поблагодарил Путина за поставки «Спутника V» Алексей Курильченко Президенты обсудили ситуацию в Венесуэле по телефону. © Фото: MFA Russia, Globallookpress Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. Лидеры двух стран обсудили вопросы развития российско-венесуэльских отношений. О результатах разговора сообщается на сайте Кремля. Глава Венесуэлы поблагодарил Путина за начавшиеся в феврале поставки в Венесуэлу российской вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Также Мадуро сообщил президенту РФ о ситуации Венесуэлы, в том числе и в контексте оказываемого внешнего давления. Стороны выразили настрой на расширение взаимовыгодных связей в различных отраслях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика