ГИБДД сообщила о возобновлении движения по Крымскому мосту
Движение восстановлено в сторону Кубани.
© Фото: Инфоцентр Крымский мост
Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани возобновлено. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Краснодарскому краю.
«На данный момент со стороны Крымского полуострова возобновлено движение автотранспорта в направлении Краснодарского края. Движение по направлению в Республику Крым не осуществляется из-за отсутствия возможности проезда по автодороге "Таврида"», - говорится в сообщении.
Ранее заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов заявил о поэтапном закрытии трассы Симферополь - Белогорск. Зампред отметил, что в нынешних погодных условиях только жители Белогорска смогут перемещаться по трассе. Была установлена договоренность о закрытии Крымского моста.