В стране и мире ГИБДД сообщила о возобновлении движения по Крымскому мосту Алексей Курильченко Движение восстановлено в сторону Кубани. © Фото: Инфоцентр Крымский мост Читайте нас на: Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани возобновлено. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Краснодарскому краю. «На данный момент со стороны Крымского полуострова возобновлено движение автотранспорта в направлении Краснодарского края. Движение по направлению в Республику Крым не осуществляется из-за отсутствия возможности проезда по автодороге "Таврида"», - говорится в сообщении. Ранее заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов заявил о поэтапном закрытии трассы Симферополь - Белогорск. Зампред отметил, что в нынешних погодных условиях только жители Белогорска смогут перемещаться по трассе. Была установлена договоренность о закрытии Крымского моста. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика