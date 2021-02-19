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Сотрудники иностранных посольств в России прививаются «Спутником V»

Кира Карон
18:13 19.02.2021
Большинство вакцинировались через центры общественной вакцинации.
Сотрудники иностранных посольств в России прививаются «Спутником V»
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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В Москве российской вакциной «Спутник V» привились сотрудники иностранных посольств. В число вакцинированных вошли сотрудники посольства Аргентины и представители дипломатического состава посольства Киргизии в столице.

«Действительно, мы привились вакциной «Спутник V». Большинство вакцинировались через центры общественной вакцинации, как только это стало возможно для нас», - передает РИА Новости слова представителей ведомства Аргентины.

Получившие прививку сотрудники чувствуют себя удовлетворительно.

Ранее МИД России разослал всем иностранным дипломатам приглашения на вакцинацию. Во внешнеполитическом ведомстве такую практику назвали достаточно распространенной во многих странах.

В МИД подчеркнули, что российская вакцина «Спутник V», созданная институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ от COVID-19, уже разрешена более чем в 25 зарубежных государствах.

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