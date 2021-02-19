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Ученый назвал «самую правдоподобную» версию появления COVID-19

Алексей Курильченко
18:10 19.02.2021
По мнению исследователя, вероятность утечки коронавируса из китайской лаборатории составляет 99,9%.
Ученый назвал «самую правдоподобную» версию появления COVID-19
© Фото: Chadi, Xinhua, Globallookpress
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Ученый-физик из Германии, профессор Роланд Визендангер, заявил о том, что коронавирус мог появиться в результате утечки из лаборатории в Ухане. По его словам, вероятность этого составляет 99,9%. Исследование опубликовано в пресс-релизе Гамбургского университета.

Визендангер сделал такой вывод на основе собственного исследования, в ходе которого он изучал научные публикации и материалы СМИ, а также обсуждал свою версию с компетентными коллегами. Таким образом, Визендангер оспаривает версию ВОЗ, отрицающую лабораторное происхождение вируса.

По словам ученого, его версия наиболее логична. Исследователь отметил, что до сих пор не установлено животное, которые стало источником заражения. Также он указал, что до пандемии высказывались опасения относительно безопасности в Институте вирусологии в Ухане.

Версию о заражении от летучих мышей ученый также опроверг - места их обитания находятся в двух тысячах километров от Уханя. Визендангер подчеркнул, что его исследование не предназначено для научного сообщества, его цель - спровоцировать дебаты о допустимости исследований «искусственного усиления вирусов».

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