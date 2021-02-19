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Шторм не дает спасателям подойти к подавшему сигнал бедствия судну в Керченском проливе

Алексей Курильченко
17:06 19.02.2021
От пищевого отравления пострадали шесть членов экипажа команды, один из моряков умер.
Шторм не дает спасателям подойти к подавшему сигнал бедствия судну в Керченском проливе
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Судно «Април», которое подало сигнал бедствия из-за пищевого отравления экипажа, находится на якорной стоянке. Эвакуация затруднена из-за погодных условий. Об этом рассказал «Звезде» пресс-секретарь морской спасательной службы Андрей Мягков.

«На данный момент спасательное судно "Меркурий" и судно ("Април". - Прим. ред.), с которого требуется медицинская эвакуация, находятся на якорной стоянке. Погода не позволяет "Меркурию" подойти вплотную к судну, которое затребовало помощь. Спасатели ждут, когда шторм стихнет. В любом случае спасатели не бросят моряков и им будет оказана помощь», - заявил Мягков.

По его словам, в Керченском проливе бушует шторм мощностью 4-5 баллов, ветер достигает 20 м/с. Ранее пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко заявил о том, что на борту «Април» находятся опасные химикаты. Известно, что от пищевого отравления пострадали шесть моряков - один член экипажа скончался.

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