В стране и мире Шторм не дает спасателям подойти к подавшему сигнал бедствия судну в Керченском проливе Алексей Курильченко От пищевого отравления пострадали шесть членов экипажа команды, один из моряков умер. © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости Читайте нас на: Судно «Април», которое подало сигнал бедствия из-за пищевого отравления экипажа, находится на якорной стоянке. Эвакуация затруднена из-за погодных условий. Об этом рассказал «Звезде» пресс-секретарь морской спасательной службы Андрей Мягков. «На данный момент спасательное судно "Меркурий" и судно ("Април". - Прим. ред.), с которого требуется медицинская эвакуация, находятся на якорной стоянке. Погода не позволяет "Меркурию" подойти вплотную к судну, которое затребовало помощь. Спасатели ждут, когда шторм стихнет. В любом случае спасатели не бросят моряков и им будет оказана помощь», - заявил Мягков. По его словам, в Керченском проливе бушует шторм мощностью 4-5 баллов, ветер достигает 20 м/с. Ранее пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко заявил о том, что на борту «Април» находятся опасные химикаты. Известно, что от пищевого отравления пострадали шесть моряков - один член экипажа скончался. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика