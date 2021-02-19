Ученые выяснили, что делает кофе опасным для сердца

Употребление кофе в большом количестве увеличивает содержание липидов в крови, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые Университета Южной Австралии. По их данным, опасным для сердца является включение в рацион шести и более чашек в день. Результаты исследования опубликованы в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе научной работы ее авторы отследили генетические и фенотипические связи между потреблением кофе и уровнем холестерина и жирами в крови у 362 571 человек в возрасте от 37 до 73 лет. Выяснилось, что вероятность инфаркта и инсульта многократно увеличивается при большом количестве напитка в рационе.

Стоит отметить, что вопрос об опасности кофе для сердечно-сосудистой системы является крайне спорным. Например, японские кардиологи, напротив, заметили, что употребление кофе значительно снижает вероятность преждевременной смерти у людей, которые перенесли инсульты и инфаркты.