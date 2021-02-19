В стране и мире Фонтан забил из-под земли из-за прорыва трубы на юге Москвы Кира Карон На записи, опубликованной в Сети, видно, как струя воды брызжет во все стороны. © Видео: Борис Ракитин, ВКонтакте © Фото: Борис Ракитин, ВКонтакте Читайте нас на: На юге Москвы в Орехово-Борисово из-за прорыва трубы из-под земли забил фонтан. Видео с инцидентом опубликовали пользователи в социальных сетях. На записи видно, как струя воды брызжет во все стороны а потом заполняет дорогу. Причина аварии - неизвестна. На данный момент утечка локализована, передает ЖКХ Москвы «ВКонтакте». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика