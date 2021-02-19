Фонтан забил из-под земли из-за прорыва трубы на юге Москвы
На записи, опубликованной в Сети, видно, как струя воды брызжет во все стороны.
© Видео: Борис Ракитин, ВКонтакте © Фото: Борис Ракитин, ВКонтакте
На юге Москвы в Орехово-Борисово из-за прорыва трубы из-под земли забил фонтан. Видео с инцидентом опубликовали пользователи в социальных сетях.
На записи видно, как струя воды брызжет во все стороны а потом заполняет дорогу.
Причина аварии - неизвестна. На данный момент утечка локализована, передает ЖКХ Москвы «ВКонтакте».