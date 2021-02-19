Голосование за выбор памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля

Голосование по вопросу выбора памятника на Лубянской площади начнется 25 февраля, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Об этом сообщил зампред Общественной палаты Москвы, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов РИА Новости.

«Голосование за памятник начнется 25 февраля и пройдет на нескольких площадках - это "Активный гражданин" и сайты различных СМИ. А также в опросе примут участие муниципальные депутаты», - сообщил Венедиктов.

По данному голосованию будет создан Штаб по наблюдению за выборами.

Также Венедиктов отметил, что «большинство совета проголосовало за то, чтоб было два кандидата - Невский и Дзержинский. Я воздержался».

Ранее в мэрию столицы поступило обращение от группы писателей, журналистов и блогеров с предложением вернуть на старое место памятник Феликсу Дзержинскому. Помимо Феликса Дзержинского, в список вошли, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III. Вопрос рассматривали на заседании специальной комиссии.