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Спят под тремя одеялами, возят воду и топят снег: как выживают люди в замерзающем селе на Чукотке

Светлана Иванова
17:44 19.02.2021
В домах местных жителей показатели термометра находятся на отметке ниже нуля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В домах жителей села Нунлигран Провиденского городского округа на Чукотке, куда перестало подаваться тепло из-за аварии на тепломагистрали, лопаются батареи. Температура воздуха в здании местной школы, по словам ее директора, составляет минус восемь градусов по Цельсию.

Местные жители отапливают дома при помощи электрических обогревателей и печного отопления, однако, несмотря на все их усилия и затраты, во многих помещениях показатели термометра находятся на отметке ниже нуля. Ночью жильцам приходится спать в одежде или укрываться тремя одеялами.

Жалуются жители села и на отсутствие водоснабжения: работники местной котельной возят воду для нужд объекта, население либо возит воду самостоятельно, либо растапливает снег.

Утром в четверг, 18 февраля, в Нунлигране на участке магистральной сети произошла авария, теплоснабжение села было нарушено, введен режим ЧС. Без отопления остались почти все жилые дома, школа и магазины. Сейчас в поселке ведутся работы по замене труб на проблемных участках. В нескольких зданиях уже удалось восстановить отопление.

Температура воздуха в этом районе Чукотки - 18-20 градусов мороза. В селе проживает более 200 человек, все желающие - свыше 140 человек – эвакуированы. Люди размещены у родственников, знакомых и в муниципальных помещениях.

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