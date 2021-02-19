Доставщик пиццы заехал на мопеде в трамвай в Москве
Водителю мопеда грозит штраф, а если совершенное действие признают хулиганством - лишение свободы.
© Видео: Дептранс Москвы © Фото: Дептранс Москвы
В Москве доставщик пиццы заехал в трамвай на мопеде. Происходящее зафиксировала камера, установленная в общественном транспорте. Видео опубликовала в своем Telegram-канале пресс-служба столичного Дептранса.
«На просьбы и жалобы пассажиров курьер не отреагировал и продолжил ехать в трамвае», - говорится в сообщении ведомства.
На курьера будет составлено заявление в полицию от Мосгортранса.
«Мы приветствуем пользование городским транспортом, но угроза безопасности и нарушение комфорта других пассажиров - это недопустимо. Мы за адекватность и соблюдение правил», - отметили в ведомстве.
Водителю мопеда грозит штраф, а если совершенное действие признают хулиганством, то лишение свободы.