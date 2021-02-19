В стране и мире Доставщик пиццы заехал на мопеде в трамвай в Москве Кира Карон Водителю мопеда грозит штраф, а если совершенное действие признают хулиганством - лишение свободы. © Видео: Дептранс Москвы © Фото: Дептранс Москвы Читайте нас на: В Москве доставщик пиццы заехал в трамвай на мопеде. Происходящее зафиксировала камера, установленная в общественном транспорте. Видео опубликовала в своем Telegram-канале пресс-служба столичного Дептранса. «На просьбы и жалобы пассажиров курьер не отреагировал и продолжил ехать в трамвае», - говорится в сообщении ведомства. На курьера будет составлено заявление в полицию от Мосгортранса. «Мы приветствуем пользование городским транспортом, но угроза безопасности и нарушение комфорта других пассажиров - это недопустимо. Мы за адекватность и соблюдение правил», - отметили в ведомстве. Водителю мопеда грозит штраф, а если совершенное действие признают хулиганством, то лишение свободы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика