Принц Гарри и Меган Маркл подтвердили отказ от титула

В ходе беседы с королевской семьей принц Гарри и его жена Меган Маркл официально подтвердили отказ от титула Их Высочеств. Об этом сообщается на сайте Букингемского дворца.

«Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Ее Величеству королеве, что не вернутся к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи», — говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что несмотря на решение, Гарри и Меган остаются горячо любимыми членами семьи. После отказа супруги не будут использовать королевский титул и не смогут представлять королеву Елизавету II на официальных мероприятиях.

По словам самого принца Гарри, решение отказаться от титула было им принято, потому что «у него не было выбора».

После объявления об отказе от титула было принято решение установить 12-месячный переходный период, когда герцог и герцогиня Сассекские будут находиться в Канаде и Великобритании.