В стране и мире Правительство Крыма объявило режим ЧС в Керчи из-за циклона Алексей Курильченко Также режим чрезвычайной ситуации введен в Белогорском, Ленинском и Кировском районе Крыма. © Фото: lydmila_oltetsysn, instagram Читайте нас на: Правительство Республики Крым объявило о введении режима чрезвычайной ситуации на территории вокруг города Керчь из-за сложной погодной обстановки. Об этом заявил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов. «Было приятно решение ввести режим ЧС на территории Белогорского, Ленинского и Кировского районов города Керчь. Нормативного объема техники уже недостаточно для уборки территории, поэтому было принято решение закрыть движение по трассе Белогорск - Керчь в полном объеме, чтобы не увеличивать транспортный поток», - цитирует Кабанова «Крыминформ» . Также он объявил о поэтапном закрытии трассы Симферополь - Белогорск. Зампред отметил, что в нынешних погодных условиях только жители Белогорска смогут перемещаться по трассе. Была установлена договоренность о закрытии Крымского моста. Кабанов призвал крымчан ограничить свои перемещения в сторону города Керчь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика