Правительство Крыма объявило режим ЧС в Керчи из-за циклона
Правительство Республики Крым объявило о введении режима чрезвычайной ситуации на территории вокруг города Керчь из-за сложной погодной обстановки. Об этом заявил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов.
«Было приятно решение ввести режим ЧС на территории Белогорского, Ленинского и Кировского районов города Керчь. Нормативного объема техники уже недостаточно для уборки территории, поэтому было принято решение закрыть движение по трассе Белогорск - Керчь в полном объеме, чтобы не увеличивать транспортный поток», - цитирует Кабанова «Крыминформ» .
Также он объявил о поэтапном закрытии трассы Симферополь - Белогорск. Зампред отметил, что в нынешних погодных условиях только жители Белогорска смогут перемещаться по трассе. Была установлена договоренность о закрытии Крымского моста. Кабанов призвал крымчан ограничить свои перемещения в сторону города Керчь.